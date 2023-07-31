Следствие отказалось от версии намеренного крушения вертолета с руководством МВД зимой в Броварах
Следствие отбросило версию намеренного крушения вертолета с руководством МВД на борту в Броварах.
Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин в интервью "Укринформу".
"Предварительно могу сказать, что версии, связанные с диверсией или посягательством на жизнь государственных деятелей, не нашли своего подтверждения. Об окончательных выводах по результатам досудебного расследования мы сообщим в ближайшее время", - сказал он.
Таким образом, у следствия остались три версии:
- сбитие летательного аппарата;
- конфликтная ситуация на борту судна;
- ошибка пилота, техническая неисправность судна, ненадлежащая организация планирования полета, несоблюдение правил полетов, сложные погодные условия.
Ранее источники "Страны" в МВД сообщали, что, по предварительной версии, причиной крушения вертолета с руководством МВД в Броварах стала ошибка пилота.
Напомним, в результате катастрофы в январе 2023 года погибли министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь министерства Юрий Лубкович.
После этого в МВД запретили топ-чиновникам летать на вертолетах до конца расследования катастрофы в Броварах.