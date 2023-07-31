Следствие отбросило версию намеренного крушения вертолета с руководством МВД на борту в Броварах.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин в интервью "Укринформу".

"Предварительно могу сказать, что версии, связанные с диверсией или посягательством на жизнь государственных деятелей, не нашли своего подтверждения. Об окончательных выводах по результатам досудебного расследования мы сообщим в ближайшее время", - сказал он.

Таким образом, у следствия остались три версии:

сбитие летательного аппарата;

конфликтная ситуация на борту судна;

ошибка пилота, техническая неисправность судна, ненадлежащая организация планирования полета, несоблюдение правил полетов, сложные погодные условия.

Ранее источники "Страны" в МВД сообщали, что, по предварительной версии, причиной крушения вертолета с руководством МВД в Броварах стала ошибка пилота.

Напомним, в результате катастрофы в январе 2023 года погибли министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь министерства Юрий Лубкович.

После этого в МВД запретили топ-чиновникам летать на вертолетах до конца расследования катастрофы в Броварах.