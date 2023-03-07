Причины крушения вертолета с руководством МВД в Броварах 18 января до сих пор неизвестны. Экспертизы по делу продолжаются, в том числе, с привлечением французских и других иностранных специалистов.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко в интервью "Укринформу".

По его словам, все три версии остаются рабочими:

- нарушение правил полета;

- техническая неисправность вертолета;

- умышленные действия по уничтожению транспортного средства - то есть, теракт.

Клименко сказал, что после этой авиакатастрофы представители МВД передвигаются по Украине только автомобилями и поездами, а все вертолеты модели Airbus 225 на балансе МВД проходят проверку.

Ранее премьер Шмыгаль сообщил, что найденный на месте трагедии "черный ящик" уже расшифрован во Франции, а материалы переданы украинскому следствию.

Также ранее источники в МВД сообщали, что, по предварительной версии, причиной крушения вертолета с руководством МВД в Броварах стала ошибка пилота.

Кроме того, мы писали, что в МВД запретили топ-чиновникам летать на вертолетах до конца расследования катастрофы в Броварах.