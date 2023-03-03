"Черный ящик", найденный на месте авиакатастрофы вертолета в Броварах, в которой погибло руководство МВД с министром Денисом Монастырским, расшифрован во Франции, материалы уже передали следствию.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции в Киеве.

"Черный ящик был найден, был отправлен во Францию для соответствующей расшифровки. Данные получены, они есть у следствия", – рассказал Шмыгаль журналистам.

Он также заявил, что пока нет публичной информации на этот счет.

"Я, так же, как и вы, жду результатов следствия. Думаю, что они будут где-нибудь в ближайшее время. Там действительно уже большая работа проделана, есть понятные результаты технического состояния вертолета, есть все материалы из черного ящика, они сохранены, качественные. То есть, следствие дальше прорабатывает уже детали и думаю, что в ближайшее время получим результат", - сказал Шмыгаль.

Ранее "Страна" подробно анализировала все, что известно о падении вертолета в Броварах, в котором погибло руководство МВД.

"Страна" также писала, что глава полиции Харьковщины рассказал, куда летело руководство МВД, погибшее в Броварах.

При этом в МВД рассказали, что все версии расследования авиакатастрофы остаются рабочими.

Напомним, источники "Страны" в МВД сообщали, что, по предварительной версии, причиной крушения вертолета с руководством МВД в Броварах стала ошибка пилота.