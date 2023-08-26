Украинские военные полагают, что уже прорвали самую сложную линию российской обороны на юге и теперь смогут продвигаться быстрее.

Об этом сообщил Reuters один из командиров, воюющих в Работино на Ореховском направлении.

"Мы проехали основные дороги, которые были заминированы. Мы выходим на те рубежи, по которым мы можем идти вперед. Я уверен, что отсюда мы пойдем быстрее", - сказал офицер с позывным "Скала".

По его словам, "два дома" в Работино все еще находятся под контролем России.

Российские паблики пишут о том, что бои продолжаются на южной окраине Работино, которую ВСУ, по утверждению россиян, не контролируют. Также они оспаривают прорыв главных линий обороны и заявляют, что далее идут также мощные укрепления.

Назначенный Россией "губернатор" Евгений Балицкий заявил вчера, что в районе Работино ВСУ концентрируют крупные силы от 50 до 80 единиц бронетехники, атаки продолжаются волнами. По его словам, сейчас ресурсы российской армии направлены на то, чтобы не дать Украине продвинуться на Токмак (Работино прикрывает прямую дорогу в этот город).

Отметим, что украинские силы ведут бои внутри Работино уже более недели, но до сих пор официально не заявили о полном контроле над селом (об этом сообщают пока только украинские журналисты и военные паблики).

В то же время, судя по заявлениям как Украины, так и российских пабликов, идет продвижение ВСУ восточнее Работино - ближе к Вербовому. При этом украинский телеграм-канал Deep State пишет, что там необходимо обезопасить фланги, поскольку есть опасность попадания в "огневой мешок".

Напомним, что этот участок стал приоритетным в наступлении ВСУ после рекомендаций союзников бросить туда все силы.

Ранее военные эксперты США советовали украинской армии сосредоточиться именно на южном фронте.

Вслед за этим в США заявили, что ВСУ уже преодолели первую линию обороны РФ на южном направлении.