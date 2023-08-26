На фоне критики контрнаступления ВСУ со стороны западных СМИ в Министерстве обороны Украины заявили, что темпы развёртывания и ведения наступательной операции соответствуют ранее спланированным и утверждённым срокам.

Об этом сказал министр обороны Алексей Резников в интервью изданию Bild.

"Всё действительно идёт по нашему плану. Этот план также был заранее согласован с нашими партнёрами. И все, кто реально участвует в этом процессе, всё об этом знают. Они знают, какова оборона противника, каковы зоны безопасности, где минные поля, где окружены танки, где укрепления...", — заявил министр.

Отвечая на вопрос о критике со стороны правительства США, Резников ответил: "Конечно, у нас были серьёзные дискуссии, но это не было критикой. И опять же, никакой критики не было. Всё это неправда".

По словам министра, контрнаступление ВСУ движется медленно, потому что, в отличие от Кремля, Украина хочет сберечь жизни своих солдат и сохранить военную технику.

"Мы не будем посылать наших солдат в наступление, чтобы они погибли в бою без всякого результата", - заявил он.

Резников добавил, что россияне в настоящее время всё ещё имеют превосходство в воздухе.

"Контрнаступление - не кино. Это не голливудский блокбастер", - подчеркнул он.

Как мы сообщали, наступление ВСУ на юге может продлиться еще минимум четыре месяца.

Ранее британский военный аналитик обрисовал перспективы контрнаступления для Украины.