Армия РФ осуществляет перегруппировку своих сил и средств на Купянском и Лиманском направлениях, одновременно перебрасывая с территории России вновь сформированные бригады и дивизии.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, выехавший на эти направления.

По его словам, главная цель этих мер, принимаемых российским командованием – повышение уровня боевого потенциала и возобновление активных наступательных действий.

"В ходе работы совместно с командирами оперативно-тактических группировок и командирами бригад были приняты все необходимые решения и приняты меры по усилению нашей обороны и отражению вражеских атак", – подвел Сырский итоги поездки.

Ранее бывший губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что Россия хочет устроить в Купянске новый Бахмут.

А назначенные РФ "власти" говорили, что цель атак под Купянском - наступление на Харьков.

Напомним, что из Купянского района идет обязательная эвакуация населения. Ориентировочно эвакуации подвергаются более 11 тысяч человек, в том числе 600 детей.