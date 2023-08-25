Армия РФ хочет устроить в Купянске новый Бахмут.

Об этом заявил бывший губернатор Луганской области Сергей Гайдай.

"Подтянули поближе тяжелую артиллерию. И мы намного чаще получаем информацию про обстрелы Купянска, про прилеты в многоэтажки. Я думаю, что зеркально такой же ситуации, как в Бахмуте, не будет, потому что Бахмут штурмовали "вагнеровцы", а заключенные из "Штурм Z" гораздо хуже подготовлены", - сказал Гайдай.

По его информации, на Кременском и Сватово-Купянском направлениях появились новые подразделения, собранные из 30 тысяч футбольных фанатов, которые называются "эспаньола".

Напомним, что из Купянского района идет обязательная эвакуация населения.

Ранее назначенные РФ "власти" заявили, что цель атак под Купянском - наступление на Харьков.

Также мы писали, что сегодня утром россияне обстреляли село Подолы Купянского района Харьковской области. Ранен 59-летний мужчина, его госпитализировали.

Война в Украине идет уже 548-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 августа 2023 года в онлайне .

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Вчера на мысе Тарханкут в Крыму произошла высадка группы ГУР Минобороны Украины. Разведка опубликовала видео, на котором десант высадился с лодки на берег в районе Оленевки и Маяка и повесил флаг на здание. На видео видно, что при отступлении бойцы ГУР вели огонь. Накануне на мысе Тарханкут был прилет по российскому комплексу ПВО.

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