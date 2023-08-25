Утром 25 августа россияне обстреляли село Подолы Купянского района Харьковской области. Ранен 59-летний мужчина, его госпитализировали.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

По его словам, за прошедшие сутки российские оккупанты продолжали вести обстрелы гражданского населения Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области. Так, в поселке Петропавловка Купянского района повреждено частное домовладение, произошел пожар.

А в результате обстрела из РСЗО с. Юрченко Чугуевского района повреждены три частных дома, линии электросетей, здание магазина и уничтожен частный автомобиль.

В Волчанске Чугуевского района обстрелом повреждено здание гражданского предприятия и три частных жилых дома, произошел пожар. Без пострадавших.

Ранее об обстреле села Подолы под Купянском мы писали 6 августа. Тогда удар разрушил частный дом, погибла женщина.

А сегодня ночью ударам РФ подверглась Днепропетровская область. Обстрел велся ракетами, артиллерией и "Градами".