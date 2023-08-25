Ночью РФ ударила по Украине ракетами. Подробности
Ночью 25 августа по Украине был ракетный удар РФ.
Воздушные силы сообщали о ракетной опасности для ряда областей, а жителей Одесской и Николаевской призывали пройти в укрытия.
С утра спикер Одесской ОВА Сергей Братчук подтвердил ракетную атаку и работу ПВО, но подробности не уточнил.
Оперативное командование "Юг" после четырех утра заявило, что по ракетам "отработали" и подробности сообщат позже.
Также вечером сообщалось о взрыве в Кировоградской области. Губернатор подтвердил, что работают спасатели и полиция, но подробностей не уточнил.
Напомним, что ночью ударам РФ подверглась Днепропетровская область.
Война в Украине идет уже 548-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 августа 2023 года в онлайне .
Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Вчера на мысе Тарханкут в Крыму произошла высадка группы ГУР Минобороны Украины. Разведка опубликовала видео, на котором десант высадился с лодки на берег в районе Оленевки и Маяка и повесил флаг на здание. На видео видно, что при отступлении бойцы ГУР вели огонь. Накануне на мысе Тарханкут был прилет по российскому комплексу ПВО.
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