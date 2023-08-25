Ночью 25 августа по Украине был ракетный удар РФ.

Воздушные силы сообщали о ракетной опасности для ряда областей, а жителей Одесской и Николаевской призывали пройти в укрытия.

С утра спикер Одесской ОВА Сергей Братчук подтвердил ракетную атаку и работу ПВО, но подробности не уточнил.

Оперативное командование "Юг" после четырех утра заявило, что по ракетам "отработали" и подробности сообщат позже.

Также вечером сообщалось о взрыве в Кировоградской области. Губернатор подтвердил, что работают спасатели и полиция, но подробностей не уточнил.

Напомним, что ночью ударам РФ подверглась Днепропетровская область.

Война в Украине идет уже 548-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 августа 2023 года в онлайне .

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Вчера на мысе Тарханкут в Крыму произошла высадка группы ГУР Минобороны Украины. Разведка опубликовала видео, на котором десант высадился с лодки на берег в районе Оленевки и Маяка и повесил флаг на здание. На видео видно, что при отступлении бойцы ГУР вели огонь. Накануне на мысе Тарханкут был прилет по российскому комплексу ПВО.

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