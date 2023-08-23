Сегодня утром россияне обстреляли из артиллерии Очаков в Николаевкой области.

Об этом сообщает Николаевская ОВА.

Силы РФ ударили по Очакову в 06:29. В результате обстрела произошло возгорание сухой травы. Также поврежден бытовой газопровод, крыша и перекрытие двухэтажного жилого дома и крыша одноэтажного жилого дома. Детали и последствия уточняются. По предварительной информации, пострадавших нет.

Война в Украине идет уже 546-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 августа 2023 года в онлайне .

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Вчера ВСУ показали видео захода в Работино с кадрами эвакуации оттуда пожилых людей на БМП "Брэдли". Россияне продолжают штурмовать территории под Купянском. Также вчера РФ впервые вывела в Черное море свой новый корабль "Циклон", носитель ракет "Калибр". Это может означать подготовку нового ракетного удара.

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