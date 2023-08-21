Газоснабжение Купянска в Харьковской области приостановлено из-за повреждения газопровода в результате обстрелов РФ.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

"Приостановлено газоснабжение города Купянск, без газа - около 4,5 тысяч абонентов. Работы по восстановлению газовой сети продолжаются", - сообщают в Минэнерго.

Также в Харьковской области из-за обстрелов повреждены линии электропередачи, обесточены 11 тысяч потребителей в городе Волчанск и близлежащих селах. Работы по возобновлению поставок продолжаются.

Остаются обесточенными часть абонентов в Донецкой, Запорожской, Сумской, Херсонской и Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности.

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