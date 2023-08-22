Wall Street Journal публикует материал о ситуации под Купянском, который, как пишет издание, Россия намерена штурмовать.

- В материал говорится, что Синьковка, о захвате которой вчера сообщали некоторые телеграм-каналы, находится в серой зоне. Территории севернее этого села заминированы ВСУ - на данный момент это основная помеха, чтобы подойти к Купянску с севера.

- россияне ведут штурмы небольшими группами пехоты (как утверждается, силами бывших заключенных). Но также здесь присутствуют их отряды воздушного десанта.

- в последние недели количество обстрелов со стороны российской артиллерии заметно увеличилось.

- российские войска также продвигаются к югу от Купянска с целью занять весь восточный берег реки Оскол и захватить стратегические высоты, окружающие Купянск с востока.

- тактика России на севере мешает Украине мобилизовать силы, необходимые для прорыва основных рубежей России на юге - до того, как погодные условия значительно затруднят наступление осенью.

- Москва рассчитывает, что контрнаступление Украины потерпит неудачу и война превратится в затяжной конфликт на истощение, в котором "Россия с ее огромным военно-промышленным комплексом и населением, в три раза превышающим население Украины, будет иметь явное преимущество".

Ранее мы писали о том, что ночью РФ ударила по Волчанску и Купянску-Узловому в Харьковской области.

А также о том, что что известно о том, что происходит на фронте в районе Синьковки под Купянском.