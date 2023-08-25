Союзники Украины обеспокоены тем, что война перерастает в затяжной конфликт, который может укрепить позиции президента РФ Владимира Путина.

Об этом пишет агентство Bloomberg, констатирующее, что надежды на решающий прорыв ВСУ в этом году тают.

Заявляется, что при отсутствии значительного прогресса до прихода зимы США могут прекратить активную поддержку Украины, а Европа не способна обеспечить Киев всем необходимым.

"За более чем два месяца своего контрнаступления Киеву удалось достичь лишь тактических успехов против глубоко окопавшихся российских сил, несмотря на то, что он направил в операцию много подразделений, обученных и вооруженных США и Европой. Окно для дальнейших крупных действий сужается, поскольку осенью надвигается мокрая и холодная погода", – говорится в статье Bloomberg.

"Запасы боеприпасов, в частности, исчерпаны, а производство в США и Европе не будет увеличено до конца 2024 года. Истребители F-16, вероятно, также не прибудут раньше следующего года", – пишет издание.

В статье говорится, что для Вашингтона поддержка Украины становится все сложнее с политической точки зрения, так как в Республиканской партии появляется все больше противников этой помощи.

"Европейские чиновники обеспокоены тем, что президент Байден может в итоге попытаться подтолкнуть Украину к переговорам, поскольку в следующем году в США начнется активная предвыборная кампания", – подводит итог Bloomberg.

Ранее газета Financial Times писала, что президент РФ Владимир Путин не только не пытается поскорее закончить войну в Украине, но и готовится к боям еще больших масштабов.

Тем временем российские паблики сообщают, что Россия готовится к объявлению новой волны мобилизации сразу после выборов.