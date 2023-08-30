Появилось традиционное вечернее обращение Владимира Зеленского.

Основное в вечернем обращении президента:

Рассказал о заседании СНБО, посвященном военно-врачебным комиссиям. По его словам, в некоторых областях после начала войны количество снятий с воинского учета увеличилась в десять раз. Также, по его словам, будет рассматриваться вопрос о категории ограниченной годности военнообязанных, который не дает формировать подразделения.

Сообщил о подготовке к переговорам на международном уровне, а также к переговорам по поводу членства в ЕС. Потребовал от парламента принять законы, необходимые для выполнения требований Евросоюза.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон говорил, что вступление в ЕС Украины и других кандидатов зависит от выполнения ими всех требований.

Война в Украине идет уже 553-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Последние дни основные новости об активности украинских сил идут между Работино и Вербовым. По ситуации в самом Работино по-прежнему идет разная информация. Тем временем, в России обсуждают идею удара тактическим ядерным оружием по Ореховскому участку.

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