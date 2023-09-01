За прошедшие сутки в прифронтовом Гуляйполе в Запорожской области возникли девять пожаров из-за российских обстрелов.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в своем Telegram-канале.

"В городе возникло девять пожаров, из которых пять - на открытой территории, площадью 9,6 га. Также горел жилой дом, семь хозяйственных построек и трактор с прицепом. Огнем причинен ущерб на общей площади 250 кв. метров. Жертв и пострадавших нет. На местах работали 93 спасателя и 18 единиц техники", - говорится в сообщении.

Напомним, на днях в Киевской области из-за атаки ракет и "Шахедов" возникли пожары, повреждены дома.

Война в Украине идет уже 555-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На запорожском фронте ВСУ продвинулись южнее Работино в направлении Новопрокоповки. На Ореховском участке в последнее время все чаще упоминается село Вербовое к востоку от Работино. По данным Генштаба ВСУ, в его направлении есть продвижение. На востоке ВСУ наступают южнее Бахмута, тяжелые бои продолжаются в Клещеевке, Курдюмовке и Андреевке.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.