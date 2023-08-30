В среду, 30 августа, в Киевской области пожарные тушили огонь в домах и на полях.

По данным областной полиции, это последствия падения обломков сбитых ракет.

В результате падения обломков ракет и "Шахедов" в одном из районов Киевской области более шести частных домов повреждены.

Из-за возгорания дома после попадания обломков ожоги получила 69-летняя женщина. Незначительные порезы также имеют 43-летний и 49-летний мужчины одного из домов.

Разрушены гаражные помещения. Уничтожены два автомобиля.

Также повреждены частные усадьбы в еще в одном из районов Киевщины. Повреждены кровля, окна. Также произошло возгорание травяного настила, которое спасателям удалось оперативно локализовать.

Падение обломков российской ракеты обнаружили и на территории кладбища, где произошло возгорание, которое удалось оперативно потушить работникам ГСЧС.

Последствия атаки РФ 30 августа в Киевской области

Напомним, что ночью 30 августа Киев подвергся атаке ракетами и беспилотниками.

Война в Украине идет уже 553-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Последние дни основные новости об активности украинских сил идут между Работино и Вербовым. По ситуации в самом Работино по-прежнему идет разная информация. Тем временем, в России обсуждают идею удара тактическим ядерным оружием по Ореховскому участку.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.