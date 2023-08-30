В Киевской области из-за атаки ракет и "Шахедов" возникли пожары, повреждены дома. Фото
В среду, 30 августа, в Киевской области пожарные тушили огонь в домах и на полях.
По данным областной полиции, это последствия падения обломков сбитых ракет.
В результате падения обломков ракет и "Шахедов" в одном из районов Киевской области более шести частных домов повреждены.
Из-за возгорания дома после попадания обломков ожоги получила 69-летняя женщина. Незначительные порезы также имеют 43-летний и 49-летний мужчины одного из домов.
Разрушены гаражные помещения. Уничтожены два автомобиля.
Также повреждены частные усадьбы в еще в одном из районов Киевщины. Повреждены кровля, окна. Также произошло возгорание травяного настила, которое спасателям удалось оперативно локализовать.
Падение обломков российской ракеты обнаружили и на территории кладбища, где произошло возгорание, которое удалось оперативно потушить работникам ГСЧС.
Последствия атаки РФ 30 августа в Киевской области
Напомним, что ночью 30 августа Киев подвергся атаке ракетами и беспилотниками.
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