"Страна" побывала в поселке Руликов Киевской области, где вчера из-за падения обломка ракеты пострадали два человека и несколько домов.
В доме, который получил наибольшие повреждения, на момент удара находилось два человека. Обломки упали буквально в нескольких метрах от строения.
"Удар произошло где-то в 05:13. Мы с супругом спали, прозвучал взрыв, мы проснулись, огромное облако пыли, ничего видно. Говорить было невозможно, и мы начали с мужем выползать по кирпичам на улицу. Потом сели на колоду возле дома и ждали, пока кто-то придет на помощь. Мобильные остались в доме, и мы не могли никому позвонить",- рассказывает Татьяна.
По словам женщины, спасателей вызвали соседи.
"Мы с мужем сидели в майках и штанах, без обуви, все было в пыли, в волосах мелкие камни. Соседи нам принесли одежду", - рассказывает Татьяна.
У ее мужа травмировано ребро, а самой женщине осколки поцарапали ноги.
Она добавила, что с ними уже связались представители местной власти и пообещали оказать помощь по восстановлению жилища.
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Видео из поселка Руликов Киевской области, где вчера из-за падения обломка ракеты пострадали два человека и несколько домов.
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