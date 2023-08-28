В МВД сообщили подробности ночного ракетного удара РФ по Кривому Рогу. Разрушены два частных дома, еще несколько дачных домов и автомобилей повреждены. Люди не пострадали.

Информация опубликована на странице ведомства в Facebook.

Сообщается, что сегодня, около пяти утра, ракета попала по гражданской инфраструктуре в одном из районов города. Возник пожар, который уже потушили.

Ранее сообщалось, что РФ ударила по предприятию, где производят масло, в Полтавской области. Погибли два человека, пятеро ранены.

Напомним, этой ночью силы РФ обстреляли Украину четырьмя ракетами "Калибр" и двумя авиационными ракетами Х-59.

Два "Калибра" и авиационные ракеты были сбиты, еще два "Калибра" нанесли удар.

Война в Украине идет уже 551-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжается тяжелое продвижение ВСУ на Ореховском направлении. ВСУ сейчас продвигаются к Новопрокоповке - селу к югу от Работино. Россияне перебрасывают на это направление подкрепления с других участков фронта, а также увеличивают количество авиаударов, чтобы остановить продвижение ВСУ. Кроме этого, движение украинских войск также сдерживают сильные укрепления армии РФ.

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