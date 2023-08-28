После удара по выставке дронов в Чернигове в больнице остаются более полусотни человек
В результате ракетного удара РФ по центру Чернигова, совершенного 19 августа, в больнице находятся 54 человека.
Об этом сообщил и.о. мэра Чернигова Александр Ломако в комментарии "Стране"
"Наши медики продолжают предоставлять помощь пострадавшим, сейчас на стационарном лечении 54 человека, один ребенок находится в тяжелом состоянии. Еще одну женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу в столицу. Медучреждения города обеспечены всем необходимым", - сказал Ломако.
Напомним, 19 августа Россия обстреляла центр Чернигова. Основной удар пришелся по зданию драмтеатра, где проводили встречу волонтеры и разработчики боевых дронов.
Сообщалось, что ракета "Искандер-М" взорвалась в воздухе, чтобы увеличить максимальное поражение на открытой местности.
Общее число пострадавших составило 148 человек. Погибли семеро, в том числе ребенок.
Война в Украине идет уже 551-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 августа 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжается тяжелое продвижение ВСУ на Ореховском направлении. ВСУ сейчас продвигаются к Новопрокоповке - селу к югу от Работино. Россияне перебрасывают на это направление подкрепления с других участков фронта, а также увеличивают количество авиаударов, чтобы остановить продвижение ВСУ. Кроме этого, движение украинских войск также сдерживают сильные укрепления армии РФ.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.