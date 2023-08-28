В результате ракетного удара РФ по центру Чернигова, совершенного 19 августа, в больнице находятся 54 человека.

Об этом сообщил и.о. мэра Чернигова Александр Ломако в комментарии "Стране"

"Наши медики продолжают предоставлять помощь пострадавшим, сейчас на стационарном лечении 54 человека, один ребенок находится в тяжелом состоянии. Еще одну женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу в столицу. Медучреждения города обеспечены всем необходимым", - сказал Ломако.

Напомним, 19 августа Россия обстреляла центр Чернигова. Основной удар пришелся по зданию драмтеатра, где проводили встречу волонтеры и разработчики боевых дронов.

Сообщалось, что ракета "Искандер-М" взорвалась в воздухе, чтобы увеличить максимальное поражение на открытой местности.

Общее число пострадавших составило 148 человек. Погибли семеро, в том числе ребенок.

Война в Украине идет уже 551-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжается тяжелое продвижение ВСУ на Ореховском направлении. ВСУ сейчас продвигаются к Новопрокоповке - селу к югу от Работино. Россияне перебрасывают на это направление подкрепления с других участков фронта, а также увеличивают количество авиаударов, чтобы остановить продвижение ВСУ. Кроме этого, движение украинских войск также сдерживают сильные укрепления армии РФ.

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