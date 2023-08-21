Российская ракета "Искандер-М" взорвалась в воздухе, чтобы увеличить максимальное поражение на открытой местности во время удара РФ по центру Чернигова 19 августа.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов.

По его словам, существует несколько настроек "Искандера". Во время удара по Чернигову ракета была настроена так, чтобы она взорвалась в воздухе.

Такая настройка позволяет увеличить максимальное поражение живой силы на открытой местности.

"Драмтеатр, безусловно, также получил повреждение, но есть предположение, что основная сила взрыва была направлена на окружающих людей", – сказал Юрий Белоусов.

Сейчас следствие устанавливает, кто из российских военных командиров отдал приказ об удара по Чернигову. А также, какая воинская часть, запускала ракету.

Также изучается версия о том, навести удар могли агенты РФ на территории Украины.

Напомним, что число пострадавших в Чернигове после ракетного удара РФ возросло до 148 человек.

Также мы писали о том, что по факту обстрела драмтеатра в Чернигове проводится следствие.