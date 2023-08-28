Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил подробности ночной ракетной атаки РФ по предприятию в Полтавской области.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате взрыва загорелось помещение предприятия, где производят масло, в поселке Гоголево Миргородского района.

Двое погибших и пятеро пострадавших - это люди, которые работали в ночную смену.

Напомним, сегодня ночью РФ атаковала Полтавскую область.

А утром россияне ударили ракетами по Кривому Рогу в Днепропетровской области.

Война в Украине идет уже 551-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжается тяжелое продвижение ВСУ на Ореховском направлении. ВСУ сейчас продвигаются к Новопрокоповке - селу к югу от Работино. Россияне перебрасывают на это направление подкрепления с других участков фронта, а также увеличивают количество авиаударов, чтобы остановить продвижение ВСУ. Кроме этого, движение украинских войск также сдерживают сильные укрепления армии РФ.

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