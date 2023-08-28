В понедельник,28 августа, в Полтавской области в результате ракетного удара погибли два человека.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

Удар пришелся по предприятию.

Еще два человека доставлены в больницу с незначительными повреждениями, о местонахождении еще двух человек пока неизвестно.

Также известно, что полностью разрушен производственный цех.

Напомним, что сегодня ночью РФ атаковала Полтавскую область.

Утром 28 августа был ракетный удар РФ по Кривому Рогу в Днепропетровской области.

Война в Украине идет уже 551-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжается тяжелое продвижение ВСУ на Ореховском направлении. ВСУ сейчас продвигаются к Новопрокоповке - селу к югу от Работино. Россияне перебрасывают на это направление подкрепления с других участков фронта, а также увеличивают количество авиаударов, чтобы остановить продвижение ВСУ. Кроме этого, движение украинских войск также сдерживают сильные укрепления армии РФ.

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