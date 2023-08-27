Ночью 27 августа Россия нанесла удар крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-55/Х-555. Крылатые ракеты были выпущены из 5 самолетов стратегической авиации с воздушного пространства России в районе Энгельса.

Об этом заявляют Воздушные силы ВСУ.

"Силами и средствами Воздушных Сил уничтожены четыре крылатые ракеты Х-101/Х-55/Х-555 в центральных и северных областях", - говорится в сообщении.

При этом было выпущено восемь ракет, но о падении остальных ничего неизвестно, поэтому командование предполагает, что это были фальш-цели.

Ранее сообщалось, что во время ракетной атаки в Киевской и Черкасской областях успешно отработала ПВО.

Также этой ночью российские войска обстреливали из тяжелой артиллерии населенные пункты Днепропетровской области. Есть повреждения частных домов, хозяйственных построек, также на одном из агропредприятий произошел пожар.

Война в Украине идет уже 550-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 августа 2023 года в онлайне.

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