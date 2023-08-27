Сегодня ночью по Украине была ракетная атака. Воздушные силы сообщали о движении ракет на Киев и западные области, вплоть до Львовской.

Во время ракетной атаки в Киевской области силами ПВО были уничтожены вражеские цели, двигавшиеся в направлении Киева.

Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

"Очередная ракетная атака противника. Предварительно сегодня ночью, из района Каспийского моря, из самолетов стратегической авиации Ту-95МС рашисты выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55. Вражеские цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами ПВО", - рассказал Попко.

По данным на данный момент, в Киеве без жертв и разрушений.

Также о работе ПВО в регионе сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"Повышенная опасность. В области работает ПВО", - написал он.

Война в Украине идет уже 550-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 августа 2023 года в онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.