Служба безопасности Украины (СБУ) задержала очередного российского агента, помогавшего армии РФ готовить обстрелы киевских ТЭЦ.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ в своем Telegram-канале.

Заявляется, что задержанным оказался директор департамента одной из столичных страховых компаний, которого российская спецслужба завербовала дистанционно.

По данным СБУ, после начала войны мужчина, имитируя ведение страхового бизнеса, инициировал личные встречи с руководителями киевских энергогенерирующих предприятий вроде бы с целью заключения договоров страхования.

Но на самом деле он использовал встречи, чтобы узнать последствия прилетов по украинским объектам критической инфраструктуры: масштабы повреждений, техническое состояние атакованных электростанций в Киеве и т.д. Полученные сведения агент ГРУ передавал через мессенджер своему куратору из спецслужбы, говорится в сообщении.



СБУ задержала его по месту его жительства в одном из поселков Киевской области.

Ранее СБУ сообщила о разоблачении российского агента в "Укрзализныце", который готовил взрыв на железной дороге.

Также в Николаеве задержали подозреваемого в работе на РФ, который готовил удары по зданиям СБУ и оборонного завода.