В селе Подолы Купянского района Харьковской области два человека погибли в результате российского удара по кафе, еще один ранен.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По предварительной информации медиков, в селе Подолы в результате обстрела погибли два человека, еще один - ранен.

Обстрел произошел вчера, снаряды попали, в том числе по кафе.

"Враг попал в гражданский объект – кафе, где днем ​​находились местные жители", - написал Синегубов.

Напомним, вчера утром сообщалось о ранении 59-летнего мужчины в Подолах Купянского района.

Также мы сообщали, что ранее в результате обстрела села Подолы под Купянском погибла женщина, ударом полностью разрушен частный дом.

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