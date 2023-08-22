В Черниговской области 21 августа обстрелом РФ был поврежден объект гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает Черниговская ОВА.

За последние сутки враг четыре раза обстрелял пограничные населенные пункты области. Зафиксировано 39 взрывов.

Применены минометы, АГС, дроны-камикадзе. Как следствие – повреждена гражданская инфраструктура. Погиб мужчина.

Ночью враг попал в здание городского совета в Семеновке. Там призошел пожар, повреждены дома рядом.

МВД публикует фото горсовета в Семеновке Черниговской области после ночного прилета.

Ранее сообщалось, что Россия ночью атаковала Запорожье.

Также известно, что РФ ударила по Волчанску и Купянску-Узловому в Харьковской области.

Война в Украине идет уже 545-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о продвижении ВСУ юго-восточнее Работино на Ореховском направлении. Это местность между Работино и Вербовым. Работино находится по пути на Токмак - важную транспортную развязку. Также идут некие движения на Харьковском направлении.

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