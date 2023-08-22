В результате ночного удара по Запорожью пострадало частное предприятие. Там начался масштабный пожар.

Подробности сообщили в ГСЧС.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что горят 14 автомобилей, из которых 4 грузовика, а также упаковочная тара на площадке.

Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров.

Была угроза распространения огня на более значительную площадь, но пожарные оперативно ликвидировать возгорание. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что ракетный удар был нанесен утром по Кривому Рогу. По предварительным данным, известно об одном пострадавшем.

Также ночью РФ ударила по Волчанску и Купянску-Узловому в Харьковской области. Есть пострадавшие.

Война в Украине идет уже 545-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о продвижении ВСУ юго-восточнее Работино на Ореховском направлении. Это местность между Работино и Вербовым. Работино находится по пути на Токмак - важную транспортную развязку. Также идут некие движения на Харьковском направлении.

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