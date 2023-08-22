Ночью, 22 августа, силы РФ снова атаковали Запорожье.

Об этом сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев.

В результате взрывной волны получили повреждения четыре многоэтажных дома. Среди людей, к счастью, пострадавших нет.

Все службы уже работают. На месте развернута палатка городского совета. Коммунальщики начали закрывать окна и параллельно ведут регистрацию количества поврежденных окон.

Поданным главы Запорожской ОВА, ночью по окрестностям Запорожья были нанесены два ракетных удара и атака тремя БПЛА по открытой территории. Взрывной волной повреждены дома рядом. Специалисты устраняют последствия вражеского удара. Информация о пострадавших не поступала.

Война в Украине идет уже 545-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о продвижении ВСУ юго-восточнее Работино на Ореховском направлении. Это местность между Работино и Вербовым. Работино находится по пути на Токмак - важную транспортную развязку. Также идут некие движения на Харьковском направлении.

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