Утром 22 августа РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По предварительным данным, известно об одном пострадавшем. Мужчине оказали амбулаторную помощь, он будет проходить лечение дома. В результате удара повреждены 20 частных домов и линия электропередач.

Также ночью и утром РФ атаковала Синельниковский район беспилотниками. Повреждено частное предприятие, там был пожар. Повреждена линия электропередач и другая гражданская инфраструктура.

Обошлось без пострадавших. Детали уточняются.

Напомним, что ранее появилось видео реакции детей на взрывы в Кривом Роге.

Война в Украине идет уже 545-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о продвижении ВСУ юго-восточнее Работино на Ореховском направлении. Это местность между Работино и Вербовым. Работино находится по пути на Токмак - важную транспортную развязку. Также идут некие движения на Харьковском направлении.

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