В Кривой Рог вернулась половина жителей, уехавших с начала полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщил "Стране" глава военной администрации города Александр Вилкул.

По его словам, с 24 февраля прошлого года из Кривого Рога уехали около 100 тысяч жителей, но сейчас около 50 тысяч уже вернулись. При этом население города до войны составляло 630 тысяч.

"Кроме этого, у нас живут 80 тысяч переселенцев: 50% из них из Херсонской области, 30% с Донбасса, 20% - из остальных областей Украины, в том числе Днепропетровской. К нам переезжали в основном из сел, которые стоят на реке Днепр, которые постоянно обстреливают", - рассказал Вилкул.

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