Вечером 23 августа россияне ударили по городу Волчанск в Харьковской области. В результате возникли сразу три пожара на гражданских объектах.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным спасателей, загорелись жилой дом, две хозяйственные постройки, недействующее административное здание лечебного учреждения, частное деревообрабатывающее предприятие и две единицы техники. Общая площадь всех пожаров составила более 900 кв. метров.

На местах возгораний работали два подразделения ГСЧС из Волчанска и поселка Белый Колодец, а также добровольцы местной пожарной команды из села Вильча.

"Все пожары ликвидированы. По предварительным данным, пострадавших нет", - добавили в ГСЧС.

Недавно ночью РФ ударила по Волчанску и Купянску-Узловому в Харьковской области. Повреждены и разрушены частные дома.

Война в Украине идет уже 547-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Генштаб сообщил о продвижении ВСУ в направлении Новопрокоповки на ореховском направлении. Это село южнее Работино, в которое накануне вошли украинские войска. Новопрокоповка находится на трассе, которая ведет в Токмак Запорожской области. Отдельные западные аналитики уже говорят, что украинские силы восточнее Работино вышли ко второй - основной - линии российской обороны.

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