Этой ночью российские войска обстреливали из тяжелой артиллерии населенные пункты Днепропетровской области. Есть повреждения частных домов, хозяйственных построек, также на одном из агропредприятий произошел пожар.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Россияне продолжили террор Никопольщины. Обстреляли Марганец из тяжелой артиллерии. Также досталось и Синельниковскому району. Попали по Славгородской общине", - написал Лысак.

На одном из агропредприятий начался пожар, огнем уничтожен грузовик. Также повреждены несколько хозяйственных построек, гараж, трактор, два частных дома.

Обошлось без погибших и пострадавших.

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Война в Украине идет уже 550-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 августа 2023 года в онлайне.

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