На Банковой подтвердили недавнюю встречу Валерия Залужного с западным командованием на тему контрнаступления.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

"Это секретное совещание для медиа. Залужный активно общается с представителями министерств обороны или генштабов наших партнёров. Практически ежедневно", - прокомментировал встречу советник Андрея Ермака.

"Эти консультации постоянно идут. Тем более, они идут с нашими партнёрами из США и Великобритании. Но о чём именно они идут, мы в эфире это обсуждать не будем", - добавил Подоляк.

Перед этим газета Тhe Guardian сообщала, что на границе с Польшей 11 дней назад прошло совещание главкома ВСУ с командующим силами НАТО Каволи и главой британского генштаба Радакиным. Они обсуждали вопросы развития контрнаступления ВСУ на юге.

Ранее министр обороны Резников ответил на критику темпов наступления украинских войск, заявив, что "всё идёт по плану".

Война в Украине идет 549-й день. Мы следим за последними новостями и самыми важными событиями 26 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. В материале рассказывается о продвижении ВСУ по двум направлениям на южном фронте и других подробностях контрнаступления, массированной атаке беспилотников на Крым, обучении украинцев на самолетах F-16, последствиях гибели Пригожина и Уткина.

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