Командование НАТО провело секретное совещание с главкомом ВСУ Валерием Залужным на польской границе.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на инсайдеров.

Как пишет издание, встреча произошла 11 дней назад, На совещание главком ВСУ взял весь свой командный состав. Фото с этой встречи публиковал британский генштаб.

Целью военного совета была перезагрузка военной стратегии Украины ввиду отсутствия прогресса в контрнаступлении.

"Главным вопросом повестки дня было то, что делать с остановившимся прогрессом контрнаступления Украины, а также планы боевых действий на предстоящую изнурительную зиму и долгосрочная стратегия, поскольку война неизбежно приближается к 2024 году", - говорится в статье.

Британское издание пишет, что на встрече присутствовал не только главком НАТО Кристофер Каволи, но и глава генштаба Британии Тони Радакин, который становится "все более важным игроком" в ходе нынешних операций в Украине.

В результате обсуждений стратегия ВСУ изменилась.

"Я думаю, вы можете видеть, что они концентрируются на Запорожском фронте", - сказал один из инсайдеров.

Сообщается, что на встречах с Залужным Радакин обычно дарит ему бутылку любимого виски главкома - "Гленморанж".

Напомним, по данным The New York Times, американские стратеги считают, что войска Украины слишком рассредоточены и должны сконцентрироваться на главном направлении – на юге страны.

На днях газета The Wall Street Journal написала, что Украина внесла коррективы в свою стратегию наступления после нескольких недель споров с представителями США.