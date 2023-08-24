Украина внесла коррективы в свою стратегию наступления после нескольких недель споров с представителями США.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Американцы призывали Киев бросить все усилия на Ореховское направление, чтобы выйти к Азовскому морю. В США считают, что для этого было передано достаточно бронетехники, а еще раз столько партнеры уже не дадут.

Кроме того, в США не понимают значения усилий ВСУ под Бахмутом. На это возразили в ВСУ.

"Вы не понимаете природу этого конфликта. Это не противоповстанческая деятельность. Это Курская битва", - такие слова в разговоре с американцами приписывают главкому Валерию Залужному.

Однако, по данным WSJ, коррективы Украина в свою стратегию все же внесла и сконцентрировалась на Ореховском направлении, перейдя в оборону "в восточной части Запорожского фронта". Вероятно, имеется ввиду второе направление удара на юге на Времьевском выступе.

По мнению американских чиновников, время для успеха на юге еще не потеряно. Залужный также заявил американцам, что ВСУ находятся на пороге прорыва.

Однако глубокие разногласия по поводу стратегии сохраняются.

"Официальные лица США говорят, что украинцы по-прежнему слишком рассредоточены для концентрированного наступления на юг, поскольку на востоке развернуты многочисленные бригады, и они до сих пор не сочетают использование артиллерии, механизированных подразделений и усилий по разминированию", - говорится в материале.

Украина же отвечает, что пытается свести к минимуму потери, чтобы не утратить долгосрочный боевой потенциал. А также напоминает, что у нее нет преимущества в воздухе. Также указывается, что только 50-70% военных, участвовавших в наступлении, имели ранее боевой опыт.

Ранее New York Times писала, что США советуют ВСУ сосредоточиться на южном фронте.

Также бывший советник Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что не считает "адекватными" усилия ВСУ под Бахмутом.