Президент Украины Владимир Зеленский совершил во время войны "достаточно ошибок".

Об этом он лично заявил во время короткого интервью журналистам после саммита "Крымской платформы".

Его спросили о главной победе и главой ошибке за время войны, на что Зеленский ответил, что "главная победа пока не достигнута, а ошибок было достаточно".

"Завтра будет полтора года полномасштабной войны. Какая лично ваша победа была за эти полтора года войны и, если сможете назвать, какая главная ваша ошибка, которую вы готовы признать", — спросил Зеленского журналист.

"Не могу. Потому что главной моей победы нет. Ошибок было достаточно. Всё", — ответил президент.

Перед этим в ходе саммита Владимир Зеленский отказался обменивать вступление Украины в НАТО на территории, оккупированные россиянами, назвав подобное предложение нечестным диалогом и провокацией.

В ходе саммита также стало известно, почему президент против переброски части Вооружённых Сил на южный фронт.

Ранее Владимир Зеленский назвал причину задержки весеннего наступления ВСУ.