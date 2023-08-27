В Киевской области из-за падения обломков сбитых ночью ракет два человека получили травмы. Также пострадали десять частных домов. Повреждены две машины и ангар для хранения сельхозтехники.

Об этом написал начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

"Из-за падения обломков сбитых крылатых ракет в одном из районов Киевщины повреждены 10 частных домов. Один имеет значительные повреждения, у других – выбитые окна, двери, крыши, иссеченные фасады", - написал Кравченко.

Два человека были травмированы, люди получили помощь на месте.

Ранее мы писали, что в Киевской и Черкасской областях работала ПВО. Во время ракетной атаки в Киевской области силами ПВО были уничтожены вражеские цели, двигавшиеся в направлении Киева.

Также в Воздушных силах рассказали подробности ночной ракетной атаки по Украине.

Война в Украине идет уже 550-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 августа 2023 года в онлайне.

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