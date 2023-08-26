Россияне поднимают самолеты МиГ-31К, чтобы проверить украинскую ПВО, провести тренировку летного состава и повлиять на психологическое состояние украинцев.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, комментируя частые взлеты МИГ-31, из-за которых по всей Украине объявляют тревогу.

"Прежде всего, полеты все же связаны с тренировкой летного состава, с выходом в районы пусков, и, таким образом, обучение пилотов – это непрерывный процесс и он продолжается всегда, а тем более в условиях боевых действий они натаскивают их. Плюс воздушные тревоги, которые в Украине постоянно раздражают людей, которые влияют на нашу экономику и на наше психологическое состояние, враг это прекрасно понимает", - говорит Игнат.

По его словам, россияне также поднимают самолеты для того, чтобы проверить украинскую ПВО.

"Они поднимаются далеко в тылу России. Я думаю, что тот самый аэродром Саваслейка, им надо, чтобы проверить ПВО, пожалуй, подлетать поближе. Вероятно, ПВО лучше отслеживает самолет Су-24 – это разведчик, который постоянно находится в акваториях обоих морей и с севера, вот он собственно и проводит эту разведку", - сказал спикер Воздушных сил.

Напомним, лишь за вечер пятницы 25 августа по причине взлета МиГ воздушная тревога объявлялась по всей стране четырежды.

Напомним, вчера ночью РФ впервые запустила по Украине "Калибры" с Азовского моря.

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