За прошедшие сутки российские войска нанесли 2 ракетных и 62 авиационных удара, совершили 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В течение суток произошло более 40 боевых столкновений.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Лиманском направлении Россия вела безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах Орехово-Василовки, Ивановского и Клещеевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области.

На Шахтерском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Угледара Донецкой области.

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и 1 – по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 зенитно-ракетный комплекс и 3 артиллерийских средства на огневых позициях противника.

Напомним, вчера командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия перегруппировывает войска под Купянском и Лиманом для нового наступления.

Также мы писали, что в США заявили, что ВСУ преодолели первую линию обороны РФ на южном фронте.