ВСУ получили 250 металлических макетов-обманок военной техники.

Об этом сообщает изготовившая макеты компания "Метинвест".

Инженерные конструкции полностью повторяют внешний вид радиолокационных станций и артиллерийских орудий. Эти макеты вводят противника в заблуждение и заставляют его использовать дорогостоящие высокоточные боеприпасы для уничтожения макетов вместо техники сил обороны Украины.

"Метинвест" передал ВСУ обманки бесплатно.

"Главная задача этих инженерных сооружений – спасать жизнь военнослужащих. Каждая ракета, каждый снаряд, каждый дрон, используемый агрессором на объект из металла и фанеры – это уменьшение его возможности использовать эти боеприпасы против техники и личного состава ВСУ. "Метинвест" еще в 2022 году откликнулся на запрос военных и благодаря команде профессионалов смог наладить производство макетов в сжатые сроки", – сказал операционный директор группы "Метинвест" Александр Мироненко.

Внешний вид макетов не отличается от подлинной техники. Для достижения такой точности инженеры "Метинвеста" исследовали все физические параметры реального военного оборудования по информации из открытых источников и создали его эскизы.

Война в Украине идет уже 548-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 августа 2023 года в онлайне .

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Вчера на мысе Тарханкут в Крыму произошла высадка группы ГУР Минобороны Украины. Разведка опубликовала видео, на котором десант высадился с лодки на берег в районе Оленевки и Маяка и повесил флаг на здание. На видео видно, что при отступлении бойцы ГУР вели огонь. Накануне на мысе Тарханкут был прилет по российскому комплексу ПВО.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.