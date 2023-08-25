Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте на утро 25 августа.

Главное из нее.

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

На направлениях Новоданиловка - Новопрокоповка и Малая Токмачка - Очеретоватое ВСУ имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией.

На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия к югу от города Бахмут.

Российские оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Враг несет значительные потери.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Идут тяжелые бои.

Война в Украине идет уже 548-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 августа 2023 года в онлайне .

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Вчера на мысе Тарханкут в Крыму произошла высадка группы ГУР Минобороны Украины. Разведка опубликовала видео, на котором десант высадился с лодки на берег в районе Оленевки и Маяка и повесил флаг на здание. На видео видно, что при отступлении бойцы ГУР вели огонь. Накануне на мысе Тарханкут был прилет по российскому комплексу ПВО.

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