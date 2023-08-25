Служба безопасности Украины задержала учительницу, подозреваемую в передаче РФ данных о ВСУ.

Об этом ведомство сообщает на своем сайте.

По данным следствия, учительница одного из лицеев Краматорска передавала ГРУ РФ информацию о перемещении украинских войск под Бахмутом через своего близкого знакомого, который находится в рядах "МЧС ЛНР".

Сведения передавались через мессенджер в виде фото с привязкой к местности и электронными координатами.

По имеющимся данным, развединформация потребовалась руководству оккупационных войск РФ для планирования боевых операций, направленных на замедление контрнаступления ВСУ в регионе.

Российских кураторов особенно интересовали данные о маршрутах движения тяжелой бронетехники и артиллерийского вооружения украинских Вооружённых Сил.

В настоящее время педагог уже арестована.

Вчера СБУ объявила подозрение учительнице одного из житомирских лицеев, которая озвучивала "нарративы Кремля" в ходе своей преподавательской работы.

Ранее СБУ задержала двух пророссийских агитаторов, один из которых оказался бывшим учителем Киевского лицея.