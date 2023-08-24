Служба безопасности Украины (СБУ) объявила подозрение учительнице одного из житомирских лицеев, которая "выражала нарративы Кремля, звучащие в эфирах российских медиа".

Об этом пишет житомирское управление СБУ на своей странице в Facebook.

Сообщается, что в помещении лицея женщина публично заявляла, что "украинские военные бомбят свою же инфраструктуру", и назвала информационную волну по убийствам мирных жителей Ирпене и Буче "спланированной постановкой", срежиссированной украинскими властями.

Также подозреваемая заявила, что в 2014 году российские военные пришли в украинский Донецк, потому что "местные жители сами желали и просили этого".

Аналогичные параллели проводила она и по вторжению России в Украину в феврале 2022 года, повторяя своим оппонентам, что "это не Россия к нам пришла".

На основании задокументированных фактов следователи СБУ сообщили учительнице о подозрении в оправдывании и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, то есть в совершении правонарушения по ч.1 ст.436-2 Уголовного кодекса Украины, сообщили в управлении СБУ в Житомирской области.

Ранее мы рассказывали, что жительницу Закарпатья заочно приговорили к 12 годам тюрьмы за пропаганду и оправдание агрессии РФ.

А в Чехии будут судить учительницу, которая заявила ученикам, что в Киеве нет следов войны.