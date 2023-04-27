Учительнице начальных классов в Чехии предъявлено обвинение в оправдании геноцида за распространение дезинформации о войне в Украине среди учеников. Ей может грозить от полугода до трех лет лишения свободы.

Об этом сообщает BBC.

Преподаватель рассказывала своим подопечным, что на видео с веб-камер из Киева видно, что в городе нет следов боевых действий.

В ответ на заявления учеников о кадрах горящего Киева на чешском государственном ТВ, она рекомендовала детям искать альтернативные источники информации.

Ранее мы рассказывали, что учительницу киевской гимназии подозревают в оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины и поддержке действий российской армии.

Война в Украине продолжается уже 428-й день. Мы следим за новостями 27 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 427-го дня войны. ISW сообщает, что в Бахмуте силы "Вагнера" продвигались к юго-западу от железнодорожной станции Бахмут-2. Пригожин прогнозирует наступление ВСУ после 2 мая. Главная дипломатическая новость дня - телефонный разговор Владимира Зеленского и Си Цзиньпина.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует, будут ли в Украине мобилизовывать уголовников на войну.