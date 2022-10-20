Учительницу киевской гимназии подозревают в оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины и поддержке действий российской армии.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в телеграм-канале.

Как сообщает горпрокуратура, 30-летняя жительница Киева, работающая инструктором по физическому воспитанию в одной из столичных гимназий, в соцсетях "признавала правомерной оккупацию части территории Украины вооруженными силами РФ, утверждала, что Киев является собственностью Москвы и выражала надежду на победу РФ"

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Полтаве под суд пошла учительница, которая вела уроки на русском языке и поддерживала федерализацию Украины. Кроме того, учительница заявляла, что бойцы "Азова" "используют жесткие методы пыток, например, под ногти иголкой", и назвала их фашистами.

Также мы писали, что под Житомиром собирались судить учительницу, назвавшую войну "спецоперацией", а события в Буче "постановкой".

Война в Украине продолжается уже 239-й день. "Страна" следит за новостями 20 октября в обновляемом онлайне.