СБУ задержала блогера, обнародовавшего видео обстрела Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в телеграм-канале.

Спецслужба сообщает, что блогер снял на видео последствия попаданий ракет по объекту критической инфраструктуры и разместил его в своем канале. Через 7 минут результаты обстрела уже были в российских телеграм-каналах.

СБУ напоминает о запрете снимать и обнародовать видео последствий попаданий российских ракет и дронов по военным объектам и гражданской критической инфраструктуре.

Напомним, сегодня также сообщалось, что СБУ задержала двух жителей Донбасса по подозрению в наводке российских ударов по ВСУ.

Также мы писали, что в Черниговской области задержали мужчину, который передавал россиянам данные о центрах управления ВСУ и СБУ.

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