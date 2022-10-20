СБУ задержала в Донецкой области двух местных жителей. Они подозреваются в сборе разведданных касательно позиций и вооружения ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, украинцы после начала войны были завербованы ФСБ. Они контактировали с боевиками "первого армейского корпуса", а те уже по цепочке передавали информацию в ФСБ.

Для коммуникации они использовали "закрытые каналы электронной связи", а собранные разведданные передавали в виде GPS-координат с описанием объекта. Полученные данные использовались для нанесения ракетно-артиллерийских ударов по позициям ВСУ.

Задержанные уже арестованы судом. СБУ публикует скриншоты их переписок, которые, судя по всему, велись в обычных мессенджерах.

Напомним, что на днях в Черниговской области задержали мужчину, который передавал россиянам данные о центрах управления ВСУ и СБУ.

Война в Украине продолжается уже 239-й день. "Страна" следит за новостями 20 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 238-го дня войны. В Херсонской области началась объявленная назначенными РФ "властями" эвакуация на левый берег Днепра. Также россияне заявляли о том, что ВСУ начали наступление на северо-западе региона. Украина никаких наземных операций не подтверждала. Кроме того, Путин вчера объявил о введении военного положения на аннексированных территориях Украины - в "ДНР", "ЛНР", частях Запорожской и Херсонской областей.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что происходит с энергосистемой Украины после новых ракетных атак.