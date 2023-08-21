В Полтавской области арестовано имущество дочки и зятя российского генерала более чем на миллиард гривен. По данным СБУ, это имущество российского генерал-полковника Валерия Капашина, а на его семью оно было просто оформлено с целью легализации.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Капашин возглавляет федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Минпроме РФ.

Арестованы более 20 коммерческих объектов, более 3 тыс. квадратных метров жилой недвижимости и 17 земельных участков на территории Полтавской области.

В частности, дом его дочери, гостиницы и рестораны премиум класса, офисные и торгово-развлекательные центры общей площадью около 30 тыс. кв. м.

Также в ходе обысков по адресам офисных и жилых помещений, принадлежащих семье российского генерала, обнаружено военную форму русского образца, запрещенную советскую символику и пропагандистскую литературу РФ, награды, врученные Капашину в Кремле.

Семья российского генерала уехала из Украины накануне вторжения и получила паспорта РФ, сообщает СБУ.

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