Служба безопасности Украины (СБУ) задержала главу Белгород-Днестровского райсовета Одесской области Григория Мельниченко. По данным СМИ, его подозревают в ряде преступлений, в частности краже лодок, предназначенных для форсирования Днепра.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Мельниченко является членом партии мэра Одессы Геннадия Труханова. Также издания пишут, что он является зятем экс-главы Одесской облгосадминистрации Сергея Гриневецкого.

Накануне Служба безопасности Украины задержала депутата из Кропивницкого, который занимался рэкетом. По данным СМИ, речь идет о Дмитрие Терзове из "Батькивщины". В спецслужбе сообщили, что под руководством депутата уголовники "выбивали" 92 тысячи долларов США из местного предпринимателя, с которым Терзов имел общий бизнес.

Ранее мы писали, что Национальная полиция разоблачила организованную группу мошенников, присвоивших более 20 миллионов гривен под видом продажи автомобилей и квадрокоптеров для ВСУ. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.